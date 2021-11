Das Pärchen ist der älteren Dame schon in der Bahnunterführung in der Speyerer Straße in Limburgerhof aufgefallen. Dort haben sich die beiden geküsst. Als die 71-Jährige wenig später den Radweg an der Landesstraße 533 Richtung Mutterstadt unterwegs war, überholte das Paar die Frau laut Polizei mehrfach. Kurz vor dem Ortseingang bemerkte sie eine Bewegung an ihrem Fahrradkorb. Der Mann schnappte sich den dort deponierten Rucksack, in dem sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag befand, und haute ab. Als Tatzeitraum nennt die Polizei Mittwoch zwischen 17 und 17.20 Uhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, er trug eine Kapuzenjacke. Die ebenfalls dunkel gekleidete Frau ist etwa 1,65 Meter groß, schlang und trug eine Wollmütze. Die Polizei sucht Zeugen, Kontakt: 06235 4950, pischifferstadt@polizei.rlp.de.