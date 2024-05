Zum Vater- und zum Muttertag werben die Parteien in vielen Orten im Speyerer Umland mit kleinen und größeren Aktionen um Wähler bei der anstehenden Kommunalwahl. Eine Übersicht, soweit die Termine der Redaktion bekannt sind.

DUDENHOFEN

SPD.

„Roten Vatertag“ mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, Speisen und Getränken sowie Livemusik am Donnerstag, 9. Mai, ab 11 Uhr an der Grillhütte des FV Dudenhofen in der Iggelheimer Straße. Ortsbürgermeister Jürgen Hook kann beim Boulespiel herausgefordert werden. Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat stehen für Gespräche bereit. rhp

FWG.

Information über Ziele und Kandidierende am Samstag, 11. Mai, 10 bis 12.30 Uhr, an der Ecke Raiffeisenstraße/Speyerer Straße.

HANHOFEN

SPD.

Muttertagskaffee mit Kuchen und netten Gesprächen am Samstag, 11. Mai, 15 Uhr, in der Kulturscheune.

HARTHAUSEN

SPD.

Der Ortsverein verteilt am Samstag, 11. Mai, ab 7 Uhr, vor der Bäckerei in der Schwegenheimer Straße Rosen. Kandidatinnen und Kandidaten stehen für Gespräche bereit.

OTTERSTADT

FDP.

Muttertagsaktion mit Blumengruß am Samstag, 11. Mai, vor der Bäckerei, Lindenstraße 26.

Grüne kommunale Liste.

Aktionsstand am Ottermarkt mit dem Thema „Mit uns kann man reden“ am Samstag, 11. Mai, 10 bis 14 Uhr. Kandidatinnen und Kandidaten stehen für Gespräche bereit.

RÖMERBERG

CDU.

Der Ortsverband verteilt am Samstag, 11. Mai, Rosen: von 7 bis 9 Uhr bei den Bäckereien in Berghausen und Heiligenstein, von 9 bis 13 Uhr bei Edeka-Hauguth.

SPD.

Der Ortsverein verteilt am Samstag, 11. Mai, ab 8 Uhr, vor der Bäckerei Wilhelmi in der Heiligensteiner Straße Rosen. Kandidatinnen und Kandidaten stehen für Gespräche bereit.

SCHWEGENHEIM

SPD.

Grillfest mit Kinderschminken am Samstag, 11. Mai, ab 16 Uhr, auf dem Beachplatz am Hainbach. Ortsbürgermeister-Kandidat Christian Schuster und die Bewerber für den Ortsgemeinderat stehen für Gespräche zur Verfügung.

WALDSEE

FDP.

Muttertagsaktion mit Blumengruß am Samstag, 11. Mai, vor dem Alten Rathaus.

Grüne kommunale Liste.

Radtour zu interessanten Punkten in der Waldseer Gemarkung mit Erläuterung von gkL-Positionen. Treffpunkt ist am Samstag, 11. Mai, 14 Uhr, am Wasgau-Markt.