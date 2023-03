Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leute im Landkreis: In drei Sportarten erfolgreich, in der Welt unterwegs gewesen, ein Unternehmen aufgebaut, einen Verein mitgegründet, ein Idyll vor der Haustür geschaffen – was Roland Strub in neun Lebensjahrzehnten erlebt hat, würde noch für ein paar andere Menschen reichen. „Ich habe halt immer gern geschafft“, sagt er dazu nur.

Man braucht aber auch Glück, Kontakte und einen guten Familien- und Freundeskreis, findet der gebürtige Mutterstadter, der seinen 90. Geburtstag feiert – mit eben diesem