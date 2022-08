Die letzte Sommertour der Lokalredaktion Frankenthal führt zum Wormser Flugplatz. Die dort ansässigen Betriebe und Vereine öffnen für RHEINPFALZ-Leser ihre Tore zur Besichtigung.

Als Verkehrslandeplatz hat das Gelände ganz im Süden von Worms von einer gewisse Bedeutung. Deshalb tut sich das Land offensichtlich schwer damit, die Forderungen fluglärmgeplagter Bürger im benachbarten Bobenheim-Roxheim zu erfüllen. Der aktuelle Konflikt zwischen beiden Kommunen soll aber am Dienstag, 30. August, nicht das Thema sein.

Vielmehr geht es darum, was auf dem Flugplatz eigentlich tagtäglich gearbeitet, gelehrt und trainiert wird. Vertreter der Luftsportvereine, der Flugschulen und der Reparatur- und Wartungsbetriebe erklären, welche Maschinen auf dem Gelände landen dürfen, was die Aufgabe des Tower-Personals ist, was in den Werften passiert und wie ein Segelflugzeug in die Luft kommt.

Teil des Hochschulstandorts

Außerdem erfahren die 15 Leser am Dienstag, was Echo-Motorflugzeuge mit nur einfachem Lärmschutz von Ultraleicht-Flugsportgeräten mit erhöhtem Lärmschutz unterscheidet. Und dass der Flugplatz Teil des Hochschulstandorts Worms ist. Denn dort können Studierende des Fachbereichs Aviation Management ihre Privatpilotenlizenz erwerben.

Die Vereinsvertreter bieten den Teilnehmern der Tour darüber hinaus an, sie gegen eine Kostenbeteiligung von etwa 30 Euro pro Person auf einen circa 15-minütigen Rundflug mitzunehmen. Sofern das Wetter dazu geeignet ist.

Kontakt

Wer bei der RHEINPFALZ-Sommertour am Dienstag dabei sein will, kann uns bis Donnerstag, 25. August, 12 Uhr, eine E-Mail an redfra@rheinpfalz.de schicken mit dem Stichwort „Flugplatz“. Die Tour findet vormittags statt. Bitte Namen und – zwecks Benachrichtigung – unbedingt eine Telefonnummer angeben. Eine Anmeldung kann höchstens für zwei Personen erfolgen, bei mehr als 15 Interessenten wird gelost.