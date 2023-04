Der Rhein-Pfalz-Kreis ist in seine erste Woche auf der Bundesgartenschau in Mannheim gestartet. Am Montag haben Landrat Clemens Körner (CDU) und Ralph Schlusche, Verbandsdirektor der Metropolregion Rhein-Neckar, den Holzpavillon offiziell eröffnet. „Erst jetzt ist die Bundesgartenschau wirklich am Start“, wurde auf der Bühne gewitzelt. Am Freitag zuvor war die Buga bereits eröffnet worden, Gast war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zum Auftakt im Pavillon gab es Musik von Olaf Schönborn und Freunde, Sekt und Brezeln. Airbrush-Künstler haben für die Gäste T-Shirts gestaltet. Cartoonist Steffen Boiselle karikierte die Buga-Besucher. Noch bis Sonntag, 23. April, gibt es im Pavillon Programm, gestaltet vom Rhein-Pfalz-Kreis, organisiert von Paul Platz, Leiter des Kulturbüros. Am Freitag werden die Gewinner des Rezeptwettbewerbs „Gemüsegarten Deutschland“ bekanntgegeben. Der Wettbewerb wurde für die Buga kreiert, um die Gemüseregion Rhein-Pfalz-Kreis zu präsentieren. Das komplette Programm für die Woche ist auf der Homepage des Kreises unter www.rhein-pfalz-kreis.de zu finden unter dem Stichwort „Aktuelles“. Im September ist der Kreis dann noch mal eine Woche lang auf der Buga.