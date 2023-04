Auf dem Spinelli-Gelände in Mannheim wird am 14. April die Bundesgartenschau eröffnet. Gleich in der ersten Woche (17. bis 23. April ) ist der Rhein-Pfalz-Kreis dabei. Das Programm dafür steht nun endgültig. Ein Höhepunkt erwartet die Besucher des Holzpavillons am Freitag.

178 Tage lang ist Bundesgartenschau in Mannheim. Paul Platz muss für den Rhein-Pfalz-Kreis 14 Tage davon gestalten. Der Kreis hat gleich für die erste Buga-Woche den Holzpavillon der Metropolregion gemietet. Von 4. bis 10. September ist er dort dann noch mal dabei. Der Leiter des Kulturbüros ist nun aber erst mal froh, die ersten sieben Tage durchgeplant zu wissen – „wir wollen den Leuten ja ein Erlebnis bieten und nicht nur Flyer verteilen“, sagt er. Paul Platz und seine Helfer haben im Dezember angefangen, am Programm zu feilen. Ganz einfach war es nicht, genügend Akteure und Action für ein abwechslungsreiches Programm zu finden – auch wegen der Gegebenheiten vor Ort. „Wir haben zum Beispiel kein Wasser oder keine Unterstellmöglichkeiten für Materialien.“ Doch inzwischen seien gute Lösungen gefunden. Das Programm steht.

Einer der Höhepunkte wird Platz zufolge der Rezeptwettbewerb sein. Um die Produkte des Gemüsegartens Vorderpfalz auf der Buga zu präsentieren, hat die Kreisverwaltung bis Ende März Rezepte zu Spargel, Kartoffel, Gemüse und Salat gesucht. Eine Jury von ausgewählten Köchinnen und Köchen unter Leitung von Landrat Clemens Körner (CDU) wird die sieben originellsten Vorschläge auswählen. Prämierung und Vorstellung der Sieger ist am Freitagnachmittag, 21. April. „Schön ist, dass aus den originellsten, leckersten wie ausgefallensten Einsendungen des Rezeptwettbewerbs ein Kochbuch entstehen wird, das von dem in Speyer geborenen Künstler Thomas Duttenhoefer illustriert wird“, verkündet Platz. Voraussichtlich werde das Buch in der zweiten Teilnahmewoche des Rhein-Pfalz-Kreises an der Buga vorgestellt. Das Programm für die Aprilwoche sieht nun im Detail so aus.

Montag, 17. April:

Ab 10 Uhr: Offizielle Eröffnung des MRN-Pavillons durch Verbandsdirektor Ralph Schlusche und Landrat Clemens Körner, die musikalische Gestaltung übernehmen Olaf Schönborn und Friends.

12 bis 16.15 Uhr: Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen bietet für dritte Grundschulklassen ein Baumscheibensägen an, die gespeicherte Kohlendioxid-Menge wird errechnet und anschließend die Baumscheibe gestaltet. „Wir laden unsere Grundschulen ein“, sagt Platz. Falls Zeitfenster offen bleiben, gilt das Angebot für jeden Buga-Besucher.

Ab 10 Uhr, ganztags: Drei Airbrusher gestalten T-Shirts mit dem Buga-Logo. „Der Rhein-Pfalz-Kreis hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Airbrush-Zentrum in Deutschland entwickelt, das wollen wir zeigen“, sagt Platz.

Ab 10 Uhr, ganztags: Cartoonist Steffen Boiselle macht Schnellporträts der Buga-Besucher. Boiselle wohnt in Neustadt und ist bekannt geworden unter anderem durch seine Cartoons „100% Pälzer“.

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt, das Unternehmen stellt Pflanzengabione, ökologische Wände für Artenvielfalt und Insektenschutz vor.

Dienstag, 18. April

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt. • Ab 10 Uhr: Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen.

Ab 10 Uhr, ganztags: Infostand der Firma „DüngMe“, Hochdorf-Assenheim.

Ab 18 Uhr: Streetdance-Auftritt des Dany-Dance-Centers Neuhofen.

Mittwoch, 19. April

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt.

Ab 10 Uhr, ganztags: im halbstündlichen Rhythmus gibt der Verein Freie Saaten aus Böhl-Iggelheim Informationen über samenfestes Saatgut, das man aus dem Bauerngarten kennt, es gibt ein Quiz und als kleines Geschenk eine Tüte mit Saatgut für eine Blumenwiese.

Ab 10 Uhr, ganztags: Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) stellt sein barrierefreies Zugangskonzept zu den Badeseen im Dorf vor.

16 Uhr, circa 45 Minuten: Autorenlesung mit Harald Schneider aus Schifferstadt aus „15 Jahre Palzkiversum – die Jubiläumsshow“.

Donnerstag, 20. April

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt.

Ab 10 Uhr: Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen.

Ab 18 Uhr: Streetdance-Auftritt des Dany-Dance-Centers Neuhofen.

Freitag, 21. April

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt.

Ab 10 Uhr, ganztags: Airbrush-Aktion T-Shirt mit Buga-Logo.

Ab 10 Uhr: Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen.

15 Uhr: Scheckübergabe vom Spargelanstich mit Sternekoch Martin Scharff aus Heidelberg.

circa 15.30 Uhr: Finale des Rezeptwettbewerbs „Gemüsegarten Deutschland“ mit Ehrung der Gewinner durch Martin Scharff und Landrat Clemens Körner.

18 Uhr: Konzert mit der Blaskapelle Mutterstadt.

Samstag, 22. April

10 Uhr, ganztags: Cartoonist Steffen Boiselle macht Schnellporträts der Buga-Besucher.

Ab 10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt.

Ab 10 Uhr, ganztags: Brot- und Weintasting mit ökologischen Bäckereien und Winzern aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.

Ab 11 Uhr: Auftritt der Tanzsportgruppe AkzepTanz aus Großniedesheim.

17 Uhr: Konzert mit dem Blasmusikverein Heßheim.

Sonntag, 23. April

10 Uhr, ganztags: Hänger der Firma Feth aus Otterstadt.

Ab 10 Uhr: Zigarren drehen - Vorführung des Zigarrenmuseums, Rödersheim.

12 bis 15 Uhr: Brot- und Weintasting mit Bäckereien und Winzern aus der VG Lambsheim-Heßheim.

10.30 Uhr: Musikalisch gestaltetes Morgenlob vom Kirchenchor St. Jakobus Schifferstadt.

13 bis 14.30 Uhr: Pfälzer Lieder mit Ralf Keller aus Heßheim.

15 Uhr: Autorenlesung mit Harald Schneider.