Der Juni ist in Schifferstadt Rettichfest-Zeit. Aus diesmal gibt es ein abgespecktes Fest, ein „Rettichfest light“ rund um den Waldfestplatz. Geboten wird trotzdem einiges – auch was Neues für die Jugend.

Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, wird gefeiert – wieder an drei Tagen also, nicht wie „früher“ an fünf Tagen. Die Arbeiten zur Beseitigung des Bahnübergangs und zum Bau der Unterführung an der Iggelheimer Straße schreiten voran. Bis aber der angestammte Festplatz, wenn auch verkleinert, wieder für das seit 1936 mit Unterbrechungen und an verschiedenen Plätzen begangene Schifferstadter Traditionsfest genutzt werden kann, geht noch Zeit ins Land.

Da aber aufs Rettichfest nicht verzichten werden soll, haben die Veranstalter eben jene „Light-Version“ ins Leben gerufen, die im vergangenen Jahr in der und um die Waldfesthalle Premiere gefeiert hat. Sie kam gut an, daher hat der Stadtrat beschlossen, vorerst bei diesem Konzept zu bleiben bis zum Ende der Bauarbeiten. Geändert habe sich das Format auch in der Vergangenheit immer mal wieder. Neue Wege hätten auch etwas Gutes: „Die Bilanz der Sicherheitsbehörden sowie des Sanitätsdienstes waren im vergangenen Jahr positiv. Und durch die neue Konzeption sind neue Kooperationen zwischen Vereinen entstanden“, sagt Referatsleiterin Katrin Pardall vom Stadtmarketing, die federführend für die Organisation des Festes ist.

„Da wir dort eine geringere Stromkapazität und weniger Platz haben, wird es weiterhin keine großen Fahrgeschäfte geben“, betont sie weiter. Dafür „umso mehr Schifferstadter Gastfreundschaft, Spaß und Spiel, Geselligkeit und gute Musik“, wie es auf dem Flyer zum Fest heißt. Da es im vergangenen Jahr teilweise eng zuging bei der Verköstigung, gibt es einen zusätzlichen Essensstand, und der benachbarte MGV Eintracht öffnet sein Vereinsheim im rückwärtigen Bereich, „damit der Andrang etwas entzerrt werden kann“.

Rettichfest-Lauf und Königin

Überhaupt sind die Vereine unverzichtbare Stützen des Rettichfests. Für die Verköstigung sorgen MGV Concordia, MGV 1854 und MGV Eintracht, FSV 13/23, Karnevalgesellschaft Schlotte, Tischtennisclub, Radfahrer, Phönix, Tennisclub und Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr.

Erfreulich sei, dass der Rettichfest-Lauf des Leichtathletikclubs wieder stattfinden kann, der im vergangenen Jahr ausgefallen ist. Und das auf einer ganz neuen Strecke. Er startet am Samstag, 15. Juni, 17 Uhr, im Bereich der Stadtgärtnerei in der Speyerer Straße mit Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf, Schüler-, Bambini- und Mini-Lauf. „Das ist jetzt eine attraktive Strecke, weil sie teilweise durch den Wald führt“, betont Katrin Pardall. Zuvor (16.30 Uhr) gibt es noch ein Laufradrennen der Radfahrervereinigung 1897.

Noch etwas findet statt, worauf die Rettichfest-Besucher im vergangenen Jahr verzichten mussten: eine Krönung. Rettichfestkönigin Jessica I. wird am Freitagabend bei der Eröffnung inthronisiert. Und der im vergangenen Jahr ebenfalls schmerzlich vermisste Gutselstand wird auch aufgebaut, sagt Katrin Pardall mit einem Lachen. Angebote für die Kinder sind Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Schießbude, Entenangeln, Glücksrad und ein kleines Karussell. Außerdem ist der benachbarte Spielplatz Teil des Veranstaltungsgeländes. Ein „Walking Act“ mit Stelzenläufern, Live-Musik am Samstag und Sonntag sollen für Unterhaltung sorgen.

Spaß im Jugendtreff

Fehlende Fahrgeschäfte, keine Angebote für jugendliche Besucher – das waren Kritikpunkte bei der ersten Ausgabe des „Light-Festes“. Während ersteres wegen der Infrastruktur nicht geändert werden kann, haben sich Jugendstadtrat und Stadtjugendpflege laut Katrin Pardall für letzteres „ein sehr nettes Programm“ einfallen lassen: „Chill and Fun“ im Jugendtreff. Am Rettichfest-Samstag gibt es von 17 bis 23 Uhr in der Einrichtung im Neustückweg 1, zu Fuß vom Waldfestplatz erreichbar, ein Programm mit DJ, Fotobox, Fußball-Darts, Chillout-Lounge und mehr. Der Eintritt ist frei.

Auch der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr fester Bestandteil des Rettichfests. Auf das Shuttle-Bähnchen, das der Schifferstadter Marketingverein „Schmagges“ im vergangenen Jahr organisiert hatte, muss diesmal aber verzichtet werden. Das habe wegen der Terminverschiebung nicht hingehauen, sagt Katrin Pardall.

Fußball wird übertragen

Dass der angestammte Festtermin um eine Woche verschoben werden musste, hat allerdings zur Konsequenz, dass Rettich und Fußball „kollidieren“, Fest und Europameisterschaft gleichzeitig eröffnet werden. Fußballfans müssen aber nicht verzichten. „Es war uns wichtig, dass sich Rettichfest-Eröffnung und Fußball-EM nicht ausschließen, sodass wir hier eine Lösung erarbeitet haben, um alle Interessen zu vereinen“, sagt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Das Spiel der deutschen Mannschaft am Freitag, 21 Uhr, wird auf einer Leinwand in der Halle übertragen.