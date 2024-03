Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Kräne drehen sich hoch oben, der lange Rüssel einer Betonpumpe spuckt die Ladung eines Lastwagens in die Tiefe, wo der flüssige Beton von vielen Händen zügig verteilt und geglättet wird. Die Arbeiten zum Bau der Bahnunterführung an der Iggelheimer Straße in Schifferstadt sind in vollem Gang. Ein Baustellenrundgang.

Es ist schon eine besondere Baustelle, nicht nur für Schifferstadt und seine Einwohner. Seit Jahrzehnten war geplant, den Bahnübergang an der Iggelheimer Straße