Zu einem nächtlichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt mit 28 Einsatzkräften ausgerückt, wie die Kameraden auf Facebook berichten. Gegen 3.20 Uhr in der Nacht zu Donnerstag war ein Reisebus auf der Autobahn 61 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof unterwegs, der Fahrer übersah offensichtlich eine Spurverengung, die wegen einer Wanderbaustelle eingerichtet war. Der mit etwa 30 Personen besetzte Fernlininenbus kollidierte mit dem Absperrfahrzeug. „Glücklicherweise konnte der Busfahrer die Kontrolle behalten“, berichtet die Feuerwehr, der Bus kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Busfahrer und drei weitere Fahrgäste kam leicht verletzt in Krankenhäuser. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Notfallseelsorgern war vor Ort. Der Einsatz der Mutterstadter Wehr endete nach rund zwei Stunden.