Zärtliche Blicke füreinander, liebevolles Necken, gemeinsames Lachen: All das haben sich Reinhold und Hildegard Neff seit ihrer Hochzeit vor genau 70 Jahren bewahrt. „Ganz groß“, wie sie es ursprünglich geplant hatten, können sie das außergewöhnliche Ehejubiläum zu ihrem Bedauern nicht feiern, der Corona-Pandemie wegen. Die gute Laune lassen sich die Neffs davon aber nicht nehmen.

„Er ist noch mein erster Mann“, scherzt die Jubilarin beim Besuch der RHEINPFALZ. Reinhold Neff schmunzelt. Zum ersten Mal erspähte er seine Hildegard am Schifferstadter Bahnhof. „Ich fuhr täglich von Gleis 3 mit dem Zug nach Neustadt, sie von Gleis 1 zur Edith-Stein-Schule nach Speyer. Und da sah ich sie: dieses hübsche Mädchen“, erzählt er. Damals tauschten sie jedoch zunächst nur einige schüchterne Blicke aus, Worte wechselten sie noch nicht miteinander. Das änderte sich erst bei der Maiandacht 1947, als ein Freund des heute 91-Jährigen ihn der ein Jahr jüngeren Schifferstadterin vorstellte.

Drei Jahre später, am 20. Oktober 1950, gaben sich die beiden das Ja-Wort. Kalt und neblig habe dieser besondere Tag begonnen, sie später aber mit viel Sonnenschein beglückt, berichten die Neffs. In besonders wohliger Erinnerung blieb dem Paar bis heute auch die kirchliche Trauung am folgenden Tag im Herz-Jesu-Kloster in Neustadt. „Das war eine wunderschöne Messe“, findet Reinhold Neff noch immer. Seine Gemahlin nickt zustimmend.

Die Hochzeit der Enkel wäre das Sahnehäubchen

In den folgenden Jahrzehnten verdiente der Jubilar als Bankkaufmann seine Brötchen, seine bessere Hälfte kümmerte sich um den Haushalt, zog die beiden Töchter auf und „war Krankenschwester, wenn die Männer ein Wehwehchen hatten“, ergänzt sie und lacht.

70 Jahre glücklich verheiratet: Wie haben die Neffs das hinbekommen? „Wir haben uns früh kennengelernt und einander angepasst. Außerdem hatten wir viele gemeinsame Interessen wie Theater und Reisen“, sagt Hildegard Neff. Der gemeinsame Humor, das ständige miteinander Spaßen, habe sicher ebenfalls geholfen. Zur Gnadenhochzeit wünschen sich die beiden vor allem eins: „Dass wir noch einige Jahre so gesund bleiben wie jetzt.“ Das Sahnehäubchen wäre, merkt die 90-Jährige an, wenn sie miterleben dürften, wie ihre Enkel heiraten. Davon haben sie mittlerweile vier. Zudem umfasst ihre Familie vier Urenkel.

„Eigentlich wollten wir mit allen ganz groß feiern“, verrät die Jubilarin. Doch wegen der Corona-Pandemie hätten sie sich entschieden, die Feierlichkeiten auf einen sehr kleinen Kreis zu beschränken. „Wir werden nur mit unseren Töchtern und meiner Schwester feiern“, sagt sie.