Kameraden der Römerberger Feuerwehr haben am späten Donnerstagabend ein Reh aus einem Kellerschacht „Im Oberen Berg“ in Berghausen befreit. Nach Angaben von Wehrführer Werner Huber wurde die Wehr gegen 22.50 Uhr alarmiert, weil das Tier in dem zweieinhalb Meter tiefen Schacht gefangen war. Die Bewohner der angrenzenden Souterrainwohnung hätten bereits morgens ein Kratzen gehört und an eine verirrte Katze gedacht, berichtet Huber. Als das Kratzen abends immer noch zu hören war und die Bewohner das Reh entdeckten, riefen sie die Feuerwehr. Diese rückte laut ihrem Wehrführer mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten an. Zwei Kameraden kletterten in den Schacht und holten das Reh mithilfe einer Decke heraus. Die Feuerwehrleute brachten es in die Rauhweiden in Heiligenstein und setzten es dort aus.