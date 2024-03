Der KV Mutterstadt kämpft in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden Kegeln weiter um das Ziel, sich vom Tabellenende zu lösen. Mit drei Punkten hinter dem SKC Mehlingen bei nur noch drei zu absolvierenden Spielen ist die Chance hauchdünn. Ein Erfolg und damit eine Verbesserung gegen den VKC Eppelheim am Samstag, 13 Uhr, im Kegelcenter Mutterstadt ist unwahrscheinlich. Die Gäste – im Prinzip die Überflieger der Saison – haben noch kein Spiel verloren und sind bereits designierter Meister. Drei Spielern in der Top-Ten-Liste mit Ergebnissen über der 600er-Marke stellen schier unüberwindliches Bollwerk dar. Obwohl sich der Gastgeber in der Vorwoche gegen den Tabellenzweiten SG GH 78/GW Sandhausen leicht verbessert präsentierte, reichte es nicht zum Erfolg. Deshalb ist KV-Vorsitzender Wilfried Klaus realistisch: „Es wird am Wochenende nicht besser werden. Wir können nur versuchen das Spiel lange offen zu halten.“