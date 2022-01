Auf dem Gelände der Camping- und Rallyfreunde Nachtweide hinter dem Lambsheimer Weiher hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Nach Angaben des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Thiemo Seibert, stand dort ein Wohnmobil in Flammen. Das Feuer griff auf einen nebenstehenden Wohnwagen über. Da zunächst ein Wohnungsbrand gemeldet worden sei, sei die Feuerwehr mit drei Löschzügen ausgerückt. Vor Ort reichte dann aber laut Seibert ein Löschzug mit 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer innerhalb von zehn bis 15 Minuten zu löschen. „Es sind noch kleinere Nachlöscharbeiten zu machen, sodass der Einsatz voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden andauern wird“, erklärte der Wehrleiter. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Brandursache ist laut Polizei bisher unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.