Am 21. Juni findet im Feuerwehrgerätehaus Stein-Bockenheim eine Registrierungsaktion statt, um leukämiekranke Spender zu gewinnen. Die Aktion heißt „Für Micha“.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stein-Bockenheim lädt für Sonntag, 21. Juni 2026, zu einer DKMS-Registrierungsaktion ins Feuerwehrgerätehaus, Mörsfelder Straße 21, ein. Unter dem Motto „Für Micha“ sollen möglichst viele neue Stammzellspenderinnen und -spender gefunden werden, um Menschen mit Blutkrebs, wie dem an Leukämie erkrankten Michael Reiche aus Tiefenthal, Hoffnung auf Leben zu schenken.

Der 55-jährige Familienvater erhielt vor wenigen Monaten die Diagnose Leukämie. Zuvor hatte er immer mehr mit Schwächeanfällen und Leistungsabfall zu kämpfen. Jetzt ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen, um geheilt zu werden. Die Registrierung findet von 10 bis 15 Uhr statt. Die Feuerwehr bietet den Besuchern ein familienfreundliches Programm mit Bratwurst, Getränken, Kinderspielen und einer Fahrzeugausstellung der Feuerwehr an.