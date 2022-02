Zwei Fahrradfahrer haben laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr mehrere Leitpfosten vom Fahrbahnrand der L533 entfernt und als Hindernis auf die Straße geworfen. Die Unbekannten waren zuvor aus Richtung Limburgerhof in Richtung Mutterstadt gefahren. Glücklicherweise sei kein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet worden, berichten die Beamten. Sie bitten Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.