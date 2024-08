Ein 41-jähriger Pedelecfahrer wollte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg neben der L537 von Dudenhofen in Richtung Harthausen einen 36-jährigen Radfahrer überholen. Laut Polizei verhakten sich dabei die Lenker der beiden Radfahrer. Beide stürzten und verletzten sich. Der Pedelecfahrer zog sich schwerere Verletzungen am Beins zu. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 50 Euro.