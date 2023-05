Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Radschnellwege gelten als wichtiges Instrument, um Pendler zum Umstieg vom Fahrrad aufs Auto zu bewegen. Durch die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen soll künftig ein Teilstück des Schnellwegs zwischen Wörth und Schifferstadt verlaufen. Derzeit klafft noch eine große Lücke auf der geplanten Trasse. Doch es kommt Bewegung in die Sache – und ein lange gehegter Wunsch der Römerberger könnte sich dadurch erfüllen.

Wer mit dem Fahrrad aus Speyer kommend in Richtung Germersheim möchte, für den ist am Bahnhof Berghausen derzeit Schluss mit entspanntem Fahren auf dem Radweg. In