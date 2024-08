Zu zwei traditionsreichen Veranstaltungen im Anschluss an sein Grillfest (10. August, 18 Uhr) lädt der Radfahrerverein All Heil Bobenheim-Roxheim für Sonntag, 11. August, ein. Das ist zum einen die Nordpfalz-Radtouristik-Fahrt mit Start zwischen 7 und 9 Uhr am Vereinsheim. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen drei Wegstrecken, mit 43, 73 und 110 Kilometern Länge. Zwischen 9 und 11 Uhr können sich dann die Teilnehmer des Volksradfahrens auf den Weg machen. Die Route führt über Nonnenhof, Rheinauen bis zur Petersau und wieder zurück zum Radfahrerheim. Kontrollschluss ist um 12.30 Uhr. Die größten Gruppen werden prämiert.