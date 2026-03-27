Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagabend in Dudenhofen bei einem Unfall mit einem Lastwagen schwer verletzt worden, meldet die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Speyerer Straße, als ein im Halteverbot abgestelltes Auto beide Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen zwang. Dabei berührte der Lastwagen die 79-Jährige, die daraufhin auf die Motorhaube des geparkten Autos stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Gegen den Lastwagenfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, während der Fahrer des geparkten Autos mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen muss. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass das Tragen eines Helms ernsthafte Kopfverletzungen verhindern kann.