Eine unbekannte Radfahrerin ist am Sonntag in Waldsee mit einer 19-jährigen Radlerin zusammengestoßen und dann einfach weitergefahren. Laut Polizei fuhr die 19-Jährige gegen 15.55 Uhr auf dem Radweg neben der K13 in Richtung Altrip, als sie auf Höhe eines Restaurants im Bereich des Campingplatzes „Auf der Au“ mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammenstieß. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort. Die Wunde der Verletzten wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.