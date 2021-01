Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Neustadter Straße in Mutterstadt ist am Donnerstag gegen 7.30 Uhr eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein 58-jährige Autofahrer übersah die Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand, und kollidierte mit ihr. Am Pkw und dem Fahrrad entstand laut Polizei leichter Sachschaden.