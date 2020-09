Einen Radfahrer, der sich bei einem Unfall leicht verletzt hat, sucht die Polizei Schifferstadt. Ein Motorradfahrer war am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim unterwegs, als an der Brücke über die Autobahn 65 aus einem Feldweg plötzlich ein Fahrradfahrer die Fahrbahn kreuzte. Obwohl der Motorradfahrer bremste und auswich, touchierte er den Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme verließ der Pedelec-Fahrer, zirka 70 Jahre alt, Helm, orangene Brille, den Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.