Die Polizei hat dank eines Hinweises und der Hilfe von Zeugen einen 48 Jahre alten Radfahrer gestellt, der am Freitagnachmittag in der St.-Klara-Straße vor dem Anwesen Nummer 45 ein Fahrzeug beschädigt hatte und daraufhin davongefahren war. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug am Fahrbahnrand, als der Radfahrer dagegenprallte. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Als der Mann den Unfallort verließ, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, nahmen Zeugen die Verfolgung bis nach Hanhofen auf. Dort konnte die Polizei den 48-Jährigen kontrollieren. Es stellte sich den Beamten zufolge heraus, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Bei dem Sturz hatte sich der 48-Jährige leicht am Knie verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.