Ziemlich viele Temposünder sind Beamten der Schifferstadter Polizei am Mittwoch zwischen 11.30 und 13.10 Uhr in der Ludwigshafener Straße in Waldsee ins Netz gegangen. Wie die Polizei berichtet, haben die Polizisten 90 Fahrzeuge gemessen, 25 davon waren teils erheblich zu schnell unterwegs – ein Fahrzeug wurde bei erlaubten 50 Stundenkilometern sogar mit 83 km/h „geblitzt“. Den Fahrer dieses Wagens erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.