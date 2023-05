Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist sonnig und heiß, und der Zugang zu Schwimmbädern sowie anderen Freizeiteinrichtungen ist erschwert bis unmöglich. Deshalb steuern Ende Juni viele Menschen die Badeseen der Region an, vor allem den Silbersee in Bobenheim-Roxheim und den Nachweideweiher in Lambsheim. Das Problem dabei: Wenn dort zu viel Trubel herrscht, werden die Abstände zwischen den Besuchern nicht mehr eingehalten, und es drohen viele Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Die beiden Kommunen, die für den Rhein-Pfalz-Kreis den Infektionsschutz gewährleisten sollen, sehen nach gründlichem Hin- und Herüberlegen keine andere Möglichkeit, als