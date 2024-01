Ein Märchenschloss im Hintergrund und vor der Bühne ein voller Saal: Die Aktiven des Bobenheimer Carnevalvereins (BCV) Die Zellerieköpp waren am Samstag im Disney-Fieber und ließen in ihrer Prunksitzung in der Jahnhalle Träume wahr werden. Mehr als 100 Aktive und Helfer sorgten über fünf Stunden lang für ein buntes Programm. Das Zepter schwang erstmals der junge Sitzungspräsident Jan Kiesow.

Das Disney-Thema fand sich nicht nur im Bühnenbild wieder, das der BCV-Vorsitzende Jan Plettenberg federführend gestaltet und mit Unterstützung von Mitgliedern umgesetzt hatte. Wie der Verein weiter mitteilt, setzte Jubiläumsprinzessin Frauke I. (Frauke Puppe) mit ihrem getanzten Einmarsch zu Musik aus dem Musical „Frozen“ erste Akzente und verdeutlichte sogleich das Motto der aktuellen Kampagne der Bobenheimer Narren: „Zellerieköpp im Disney-Fieber – when dreams come true“.

Hauptsache »driwwer gschwätzt«: Die BCV-Eigengewächse Mario Sperling und Julian Schlosser traten erstmals gemeinsam auf. Foto: Patrick Bargmann/GRatis

So richtig los ging es dann mit den Pampersrockern und ihrem Schautanz „Zwerge“, direkt gefolgt von einem Marsch der Minigarde. Als „Roxemer Bu“ eröffnete Jonas Wild vom Roxheimer Carnevalverein (RCV) Die Altrhoischnooke den Reigen der Büttenreden. Im Anschluss präsentierte die auf 19 Mädchen angewachsene Juniorengarde des BCV einen Marsch. Kräftig mitsingen ausdrücklich erwünscht: Das galt für die rund 300 Besucher in der Halle beim Medley der Pfalzlieder, die BCV-Eigengewächs Julian Schlosser präsentierte. Vom „Gutselstand“ bis zum „Palzlied“ ertönten etliche Gassenhauer, ehe die Minigarde das Publikum zu einer „Dschungelparty“ entführte.

Im Scheinwerferlicht: »Bodyguard« Stefan Köglmeier. Foto: Patrick Bargmann/GRatis

Erstmals gemeinsam standen Mario Sperling und Julian Schlosser auf der Bühne. Sie haben kräftig „driwwer gschwätzt“, ehe Melina Lochmann und Alia Hadjou als Tanzmariechenduo auftraten. Heike Hildebrand vom Hofheimer Carneval-Verein in Lampertheim schilderte ihre Erlebnisse als „Schwimmerin“ in den Bädern von Worms und Frankenthal sowie im Silbersee. Die Juniorengarde des BCV nahm das Publikum danach mit zu Alice ins Wunderland. „Die Tramps“ machten ebenfalls Station in der Jahnhalle. Fester Bestandteil des Programms war zudem das bewährte Duo Stefan Köglmeier (BCV) und Michael Schmitt (RCV).

Auf dem Weg zu neuen Inseln

„Babbelgosch“ Elvira Langensteg von den Altrhoischnooke und die Hewwlguggler aus Ketsch sorgten für einen lautstarken Einstieg in die zweite Halbzeit, bevor die neue Schautanzformation Zelleriemix mit ihrem Tanz „Bärenparade“ auf die Bühne stürmte. Ein Höhepunkt zu fortgeschrittener Stunde: BCV-Ehrenpräsident Stefan Köglmeier in seiner Paraderolle als „Bodyguard“. Den Tanzreigen auf der Bühne beendete der Jubiläumsmix aus Gardemädchen und Männerballett auf dem Weg zu neuen Inseln.

Der aus Gardemädchen und Männerballett bestehende Jubiläumsmix begab sich auf den Weg zu neuen Inseln. Foto: Patrick Bargmann/GRatis

Für einen emotionalen Moment sorgte laut BCV-Vorstand Dieter Porr. Nach 30 Jahren beendete er seine aktive Zeit im Männerballett des Vereins. Udo Helf wurde mit der Auszeichnung „Präsidialer Edelnarr“ geehrt.

Am kommenden Wochenende geht es für die Zellerieköpp in der Jahnhalle närrisch weiter: mit einer Fasnachtsfete unter dem Motto „Udo bis Apache“ am Samstag, 3. Februar, 19.33 Uhr, und dem Kinderfasching am Sonntag, 4. Februar, 14.11 Uhr. Der Kinderfasching ist jedoch bereits ausgebucht.