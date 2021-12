Das Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Waldsee-Otterstadt hat entschieden, dass es an Heiligabend keine Gottesdienste in den Kirchen oder im Freien geben wird.

„Die steigenden Inzidenzzahlen und die unsichere Lage, welche Corona-Regeln für Heiligabend gelten und ob sie dann von den Ehrenamtlichen zu stemmen sind, waren ausschlaggebend“, teilt Gemeindediakonin Marion Wagner mit. An Heiligabend wird aber um 16 Uhr ein Online-Gottesdienst für Alt und Jung aus dem Gemeindezentrum Otterstadt übertragen. Wer aktiv mitfeiern möchte, kann sich „Heiligabend in der Tüte“ bestellen. Darin befinden sich Dinge wie Liedtexte, die zu Hause beim Gottesdienst benötigt werden. Da die Anzahl der Tüten begrenzt ist, bittet Wagner um schnelle Anmeldung, spätestens bis zum vierten Advent unter 0177 7445949 oder marion.wagner@evkirchepfalz.de. Anzugeben sind dabei Name, Adresse und die Anzahl der Personen, die mitfeiern.