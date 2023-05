Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vieles ist anders am Weihnachtsfest 2020. Dass die Mechtersheimer Straße in Römerberg im Lichterglanz erscheint – und das am heutigen Heiligabend sogar die ganze Nacht –, das hat Corona glücklicherweise nicht verhindern können. Zu verdanken ist die stimmungsvolle Beleuchtung einer privaten Initiative, die mittlerweile auch von offizieller Seite unterstützt wird.

In Städten sind festlich beleuchtete Zentren und Haupstraßen zur Weihnachtszeit eine Selbstverständlichkeit. Anders auf dem Dorf. „Wir hatten in Mechtersheim nie