Jeweils fast drei Tonnen schwere Betonsteine aus Beton hatten als neue Absperrungsvorrichtung und Sicherheitsschutz am Wochenende Premiere in Harthausen. Bei den „Steinen“ handelt es sich um meist stapelbare Betonelemente, die wie Bausteine flexibel als Zufahrtssperren und Terrorschutz auf Volksfesten dienen. Anlass für den Einsatz der neuen Elemente war das „Chöre-Open-Air“ des MGV Harthausen vor seiner Chorscheune und auf dem benachbarten Bouleplatz des Freundschaftskreises Harthausen-Uchizy am Gretelplatz im Zentrum der Gemeinde. Acht Chöre – der Frauenchor des MGV Harthausen, der „Modern Choir“ Dudenhofen, „tonart“ aus Hochstadt, „Next Generation“ aus Heltersberg, „Spirit of Sound“ (Schwegenheim), die „Sunshine Singers“ aus Waldsee sowie der „Deutsch-Rock Chor“ Dudenhofen und der Chor der Chorgemeinschaft Speyer namens „Rainbow“ – haben am Samstagabend mit beeindruckenden Auftritten und grandiosen Stimmen für das Singen in Gemeinschaft geworben.

Die Tabakgemeinde hat insgesamt elf solcher „Legosteine“ zum Gesamtpreis von 7500 Euro angeschafft, wie Bürgermeister Günter Gleixner auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitag informierte. Sie waren allerdings am Wochenende noch nicht geliefert. „Römerberg hat dann sofort ausgeholfen“, sagte Gleixner und dankte für die Unterstützung. Er und Beigeordneter Matthias Löffler hatten in der Ratssitzung zuvor darüber berichtet. Generell beschaffen mehrere Kommunen gemeinsam solche Elemente. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt gemeinschaftliche Anschaffungen mit der Sonderförderung „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“, um das Sicherheitsniveau bei Festen und Märkten zu erhöhen. Iell