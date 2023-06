Um Senioren vor Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick, vor Schockanrufen und dubiosen Whats-App-Nachrichten zu schützen, bieten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Sparkasse Vorderpfalz kostenlose Informationsveranstaltungen an. Der nächste Termin ist am Freitag, 30. Juni, 9 bis 12 Uhr, in Schifferstadt.

Täglich versuchen Betrüger, ältere Menschen zu täuschen, indem sie sich etwa als falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel ausgeben, um an ihr Geld zu gelangen, schreibt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger bereits sensibilisiert seien, gelinge es den Trickbetrügern immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erbeuten. Erst kürzlich brachten unbekannte Täter, die sich am Telefon als Kriminalbeamte ausgaben, eine 80-jährige Schifferstadterin um 130.000 Euro.

Um Senioren besser vor Betrügern zu schützen, kommen Experten der polizeilichen Präventionsarbeit in die Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen die notwendigen Werkzeuge zur Prävention an die Hand zu geben. Die Fachleute beantworten individuelle Fragen und bieten auch eine persönliche Beratung an.

Termin

Kostenlose Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Sparkasse Vorderpfalz zum Schutz vor Trickbetrügern am Freitag, 30. Juni, 9 bis 12 Uhr, in Schifferstadt in der Filiale der Sparkasse Vorderpfalz (Bahnhofstraße 4-6). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.