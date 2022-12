27 Geschwindigkeits- und vier Gurtverstöße sind das Ergebnis von Geschwindigkeitsmessungen der Polizei. Die Beamten waren am Mittwochvormittag an der L528 bei Böhl-Iggelheim und an der K13 zwischen Waldsee und Altrip unterwegs. Der schnellste Fahrer war laut Polizei auf der K13 bei erlaubten 50 km/h mit 87 km/h unterwegs. Dies zieht ein Bußgeld von 200 Euro sowie einen Punkt nach sich.