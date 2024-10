Ein vermeintlicher Einbruch hat am vergangenen Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Passanten meldedeten sich um kurz vor 19 Uhr bei der Schifferstadter Polizeiinspektion, da sie zwei Jugendliche beobachtet hatten, die in das Fenster eines Wohnhauses eingestiegen waren. Da die Beamten natürlich davon ausgingen, dass die Zeugen einen Einbruch beobachtet haben, rückte eine Streife zu dem Gebäude aus. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Einbrechern um den heimlichen, aber harmlosen Besuch einer 15-Jährigen handelte. Deren Mutter, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zuhause war, hatte ihre heimlichen Gäste bis zum Klingeln der Polizei nicht bemerkt. Den 15-jährigen Jugendlichen war das Erscheinen der Polizei jedenfalls so unangenehm, dass ddie Beamten davon ausgehen, dass sie künftig die Haustür benutzen werden.