Der Fahrer eines Motocross-Motorrads hat sich am Dienstagnachmittag in Dudenhofen durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug.

Nach Angaben der Beamten fiel einer Streife gegen 16.15 Uhr auf der L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen ein Motorrad ohne Kennzeichen auf. In der Landauer Straße in Dudenhofen sollten das Fahrzeug und sein Fahrer kontrolliert werden. Als der Biker den Streifenwagen bemerkte, wendete er laut Bericht über den Gehweg und fuhr in Richtung Ortsausgang nach Harthausen/Römerberg davon. Die Beamten verloren den Mann schließlich aus den Augen, auch mit Unterstützung weiterer Streifen konnten sie das Motorrad nicht mehr ausfindig machen.

Der flüchtige Biker trug laut Polizei einen dunklen Motocross-Helm, ein langärmeliges lilafarbenes Oberteil, schwarze Hosen, weiße Sneaker und einen bräunlichen Rucksack. Zeugen, die Angaben zu dem Motorrad oder seinem Fahrer machen können oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.