Ein Fahrer eines Motocross-Motorrads hat sich am Dienstagnachmittag bei Dudenhofen einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug.

Wie die Polizei Speyer mitteilt, bemerkte eine Streife gegen 16.15 Uhr auf der L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen ein Motorrad ohne ersichtliches Kennzeichen. In der Landauer Straße sollte das Fahrzeug kontrolliert werden.

Als der Fahrer die Kontrolle bemerkte, wendete er laut Polizei über den Gehweg und fuhr in Richtung Ortsausgang nach Harthausen/Römerberg davon. Die Beamten verloren den Sichtkontakt. Auch mit Unterstützung weiterer Streifen konnte das Motorrad nicht mehr gefunden werden.

Der Fahrer trug einen dunklen Motocross-Helm, ein langärmeliges lilafarbenes Oberteil, schwarze Hosen, weiße Sneaker und einen bräunlichen Rucksack.

Zeugen, die Angaben zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.