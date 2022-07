Die Polizei hat nach einem Hinweis am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr einen Autofahrer in Waldsee angehalten, der betrunken am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilten, stellten sie bei dem 29-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Er wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.