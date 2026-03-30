Polizeibeamte haben am Samstagmittag in Speyer zwei Männer im Alter von 33 und 56 Jahren festgenommen. Nach Angaben der Polizei vollstreckten die Einsatzkräfte Haftbefehle und durchsuchten im Anschluss die Wohnungen der Verdächtigen sowie einen Geschäftsraum und zwei Lagerhallen in Speyer und Böhl-Iggelheim. Dabei stellten sie über 600 Gramm Kokain, 350 Gramm Marihuana, 180 Gramm Haschisch, 90.000 Euro Bargeld, zwei Autos und zehn Smartphones sicher. Der Haftrichter setzte am Sonntag die Untersuchungshaftbefehle wegen unerlaubten Drogenhandels in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.