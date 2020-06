Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag auf einem Firmengelände in der Schlichtstraße in Waldsee einen Taser eingesetzt, um einen mit einer Eisenstange bewaffnete Mann außer Gefecht zu setzen.

Die Beamten waren laut Polizeibericht um kurz nach 17 Uhr alarmiert worden, weil ein Mann auf dem Gelände aggressiv herumschreie. Er habe auch den Firmeninhaber sowohl mit Worten als auch mit einer 60 Zentimeter langen Eisenstange bedroht. Beim Eintreffen der Polizei reagierte der 53-Jährige, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, sehr aggressiv und lief immer wieder mit erhobener Eisenstange auf die Polizisten zu. Die Beamten setzten daher einen Taser, der elektrische Impulse abgibt, gegen ihn ein. Der Mann konnte dadurch entwaffnet und in Gewahrsam genommen werden.

Durch den Sturz erlitt er leichte Schürfwunden an Armen und Beinen. Weder die Polizisten noch andere Personen wurden verletzt. Zur Behandlung seines psychischen Zustands ist der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden.