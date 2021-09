Die Polizei hat am Mittwochvormittag in Otterstadt und Dudenhofen die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern gemessen. Wie die Beamten mitteilten, standen sie von 9.15 bis 10.20 Uhr in der Speyerer Straße in Otterstadt. Dort sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeuge. Laut Polizei überschritten im gemessenen Zeitraum neun Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste war mit 70 Kilometer pro Stunde unterwegs. Den Beamten zufolge fuhren etwa 12 Prozent der erfassten Fahrzeuge zu schnell.

In Dudenhofen standen die Polizisten von 10.40 bis 12.15 Uhr in der Iggelheimer Straße. In der dortigen Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten und der Schule fuhren 18 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der schnellste war mit 44 Kilometer pro Stunde unterwegs. Auch dort hielten sich laut Polizei rund 12 Prozent der gemessenen Fahrzeuge nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Weiterhin wurden bei den Kontrollen zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt sowie zwei Fahrer erwischt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten.