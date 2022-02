Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat im Februar an mehreren Stellen Kontrollen angekündigt. Unter anderem stehen die Beamten demnach am Dienstag, 8. Februar, im Bereich Bobenheim-Roxheim und am Montag, 14. Februar, in Ludwigshafen. Weitere Kontrollen sind in Bad Dürkheim (16. Februar), Schifferstadt (23. Februar) und Speyer (28. Februar) geplant. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten und Tagen kontrolliert wird.