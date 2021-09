Mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei am Freitagabend einen nicht angemeldeten Videodreh in Mutterstadt beendet. Laut Polizeibericht hatte ein Zeuge die Beamten über eine größere Gruppe dunkel gekleideter, teils maskierter Personen im Bereich Oggersheimer Straße informiert. Die Beamten rückten an und überprüften die Jugendlichen. Dabei stellte sich heraus, dass diese ein Video drehen wollten. Die Polizei beendete den Dreh und ermittelt nun weiter.