Nach vier Faschingsumzügen in den Gemeinden Altrip, Neuhofen, Mutterstadt und Waldsee zieht die Polizeiinspektion in Schifferstadt eine positive Bilanz. Trotz eines sehr großen Andrangs verliefen die Veranstaltungen selbst ohne größere Zwischenfälle. Bei den vier Umzügen waren nach Schätzung der Polizei knapp 16.000 Feiernde unterwegs.

In Waldsee kam es nach dem offiziellen Ende des Umzuges, den schätzungsweise 8.000 Menschen besuchten, im Bereich des Schwanenplatzes und an der Kulturhalle zu zwei wechselseitigen Körperverletzungen. Bei einem 21-Jährigen aus Germersheim konnten an der Kulturhalle zudem geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden.