Die Lambsheimer Politiker und sicher auch etliche Bürger tun sich schwer mit der Großbaustelle an der Ecke Mühltor- und Fußgönheimer Straße. Der Grund: Dort baut die ortsansässige Firma Kempf ein neues Wohngebäude nach dem anderen, aber an der historisch und städtebaulich bedeutsamen Lambsheimer Mühle tue sich nichts, so der Vorwurf. Volker Kempf hält dagegen.

Alle, die sich in der jüngsten Videositzung des Lambsheimer Bauausschusses zu dem Thema zu Wort meldeten, kritisierten den Fortgang des Sanierungs- und Investitionsprojekts,