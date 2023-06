Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen am 6. März Entscheidungshilfe braucht, der findet diese womöglich bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion. Diese fand Corona-bedingt ohne Live-Publikum im Dudenhofener Bürgerhaus statt. Ist es den drei Bewerbern und einer Bewerberin gelungen, ihre Programme knackig auf den Punkt zu bringen? Ein Überblick über die wichtigsten Themen.

Feuerwehr

Einige Großprojekte stehen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen im Bereich Feuerwehr an. In Römerberg und Harthausen müssen neue Feuerwachen