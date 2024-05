7120 Läuferinnen und Läufer machten sich am Donnerstagabend bei der 15. Auflage des Firmenlaufs auf den fünf Kilometer langen Kurs durch die Kaiserslauterer Innenstadt. Aus den Boxen am Start tönte „Put your hands up in the air“, als Oberbürgermeisterin Beate Kimmel die ersten Läufer mit einer Glocke – sonst eher im Einsatz, um für Ruhe im Ratssaal zu sorgen – auf die Strecke schickte. In insgesamt drei Wellen nahmen die Teilnehmer die 5000 Meter in Angriff. Als Tim Könnel nach 14:47 Minuten das Ziel in der Karl-Marx-Straße erreichte, da waren die letzten Starter noch gar nicht auf die Strecke geschickt worden. Auf dem Stiftsplatz wurde im Anschluss gefeiert, schließlich sollte beim größten Breitensportereignisses in der Westpfalz der Spaß im Vordergrund stehen.

