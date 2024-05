Ein Architekt steht hoch über New York, sagt „Time stop“ und alles friert ein. Es geht ihm um die Gegenwart, die er hinter sich lassen will und sein Projekt von der Zukunft der Welt. So beginnt „Megalopolis“ von Francis Ford Coppola (85). Ein vielversprechender Filmstart.

Nach „Apokalypse Now“, der 1977 beim Festival von Cannes ausgepfiffen wurde und trotzdem die Goldene Palme gewann, wollte Francis Ford Coppola etwas noch Größeres wagen, „Megalopolis“. Es ist seine Vision eines neuen Roms (im Sinne von römisches Imperium) in New York. Dazu findet er atemberaubende Stadtansichten von Wolkenkratzern und römischen Säulen, von hohen Häuserschluchten, breiten Straßen und von einem glitzernden Dreiecksdach, das wie eine postmoderne Vision des Chrysler Buildings aussieht,

Hier steht Caesar Catilina, der Architekt, und hält die Zeit an, aber nur kurz, denn er will ja alles verändern. Er hat einen Werkstoff erfunden, der Häuser unkaputtbar macht – und will einen Garten Eden in seinem New Rome bauen. New Yorks Bürgermeister will aber lieber so weitermachen, wie bisher. Es geht ihm darum, dass die Reichen noch reicher werden wollen, die Machthabenden noch mächtiger und dass die Korruption blüht. Wie im alten Rom – deshalb haben die Hauptfiguren Namen aus der antiken römischen Welt wie Caesar und Cicero. Hollywoodstar Adam Driver hat auch eine Friseur wie Caesar, die ihn unglaublich hässlich macht.

Der korrupte Caesar

Doch Julia, des Bürgermeisters hübsche Tochter (Nathalie Emmanuel aus „Game of Thrones“) will auch die Dinge ändern. Sie geht zu Caesar und redet mit ihm, sie werden ein Paar, sie wird schwanger. Als sie heiraten wollen, schreitet ihr Papa ein, Er bietet Caesar seine volle Unterstützung beim Umbau von New York, wenn er Julia nicht heiratet. Dazu kommen politische Gegner (Shia LaBoeuf), die Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) bekämpfen, und der Banker Hamilton Crassus III. (Jon Voigt).

Soweit das grobe Gerüst der knapp drei Stunden, für die Coppola in den über 40 Jahren, seit er das Projekt verfolgt, keine Geldgeber gefunden hat. Also verkaufte er für sein Lieblingsprojekt einen Teil seines anderen Lieblingsprojektes, seines extrem erfolgreichen Weingebietes, um die 120 Millionen Dollar Produktionskosten zusammen zu bekommen. Dass viel Geld in dem Film steckt, sieht man: Hochglanzbilder in brillanter Farbqualität und einem wunderbaren Setting, Qualität, wohin man blickt. Doch das rettet den Film ebenso wenig wie die guten Gesangseinlagen.

Überfülle unausgegorener Ideen

„Megalopolis“ erstickt schlicht an seinen vielen Ideen, den pausenlosen Zitaten von Philosophen, den wirren Utopien, den hölzernen bedeutungstragenden Sätzen – und einem Mischmasch an Dingen, die nicht zusammenpassen. Auch fehlt ein roter Faden in diesem Möchtegern-Science-Fiction-Werk. Der Einzige, der vernünftig spricht, ist Caesars Chauffeur (Lawrence Fishburne): „Unsere Gesellschaft ist nicht anders an die alte römische“, sagt er. Aber er kann das Attentat auf Caesar nicht verhindern und die schlimme dekadente Welt auch nicht besser machen. Für fast jede Person im Film findet man Entsprechungen in der amerikanischen Wirklichkeit.

Es ist also ein durchaus kritischer Film, aber kein Gedanke wird zu Ende gedacht, es folgen keine Konsequenzen im politischen und wirtschaftlichen Handeln. Am Ende gibt es sogar Bilder von Hitler, die genauso fremd und deplatziert wirken wie alle anderen Text- und Filmzitate. Nach der Pressevorführung gab es Buhrufe für diesen lang erwarteten Wettbewerbsfilm, wie damals bei „Apokalypse Now“. Und es gibt ein Nachspiel, bei den Dreharbeiten soll Coppola übergriffig geworden sein.

Die Teenager aus der Unterschicht

Neben Coppolas Gigantomanie wirken die anderen Wettbewerbsfilme in Cannes nun umso kleiner und schmutziger, aber sie sind konsequenter. Die Britin Andrea Arnold (63) lässt in „Bird“ das zwölfjährige dunkelhäutige Unterschichtmädchen Bailey gegen die Widrigkeiten des eigenes Lebens kämpfen (sein Vater, 26, will heiraten,) und einem Fremder namens Bird (Franz Rogowski) helfen. Der sucht seinen Vater, kommt als Transe im Rock daher, mal in der Fantasie von Bailey als Adler mit großen Schwingen, der sie beschützt. Rogowski spielt gut und hat die markantesten Szenen, aber Barry Keoghan als hektischer Punkvater ist genauso gut.

Dagegen empfiehlt sich die 21-jährige Marseillerin Malou Khebizi in ihrer ersten großen Rolle schon für den Darstellerpreis. In „Diamant brut“ (Rohdiamant) spielt sie eine 19-Jährige, auch aus der Unterschicht, die nur für die sozialen Medien und die Scheinwelt lebt, sie hat sich ihre Brüste vergrößern lassen, verunstaltet ihren Körpern mit Tattoos, Extensions, aufgepuschten Lippen und langen spitzen Fingernägeln, weil das in ihrer Welt und der ihrer Freundinnen schick ist. Sie macht erste Schritte als Influencerin und wird zum Casting einer sexgeladenen Fernseh-Realityserie eingeladen. Agathe Riedingers (39) Debütfilm nervt und schockt von der ersten Minute an, aber sie schafft es, ihre Geschichte so spannend und schlüssig zu erzählen, dass man staunend dabeibleibt.