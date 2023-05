Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp 20 ukrainische Flüchtlingskinder durften am Samstag auf dem Hofgut Petersau in den Sattel steigen. Auf dem Rücken der Pferde konnten sie ihre Sorgen und Ängste, die sie wegen des Kriegs in ihrer Heimat erleben, für ein paar Stunden vergessen. Das Training war der Auftakt für weitere Hilfsaktionen, die den Geflüchteten Freude bringen sollen.

Die fröhlichen Gesichter der ukrainischen Kinder strahlen am Wochenende fast noch heller als die Sonne auf dem Hofgut Petersau. Begeistert schauen sie den Reitlehrerinnen und Helfern