Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frank Aschenberger verlässt die Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee Ende August. Der Pfarrer geht auf eigenen Wunsch – und kritisiert das Bistum Speyer.

Das, was ihm am wichtigsten ist, kann Frank Aschenberger nicht mehr sein: ein Seelsorger. Die aktuellen Strukturen der Pfarrseelsorge im Bistum Speyer ließen es nicht zu, sagt er. Und so ist dieser