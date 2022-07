Acht Priester am Altar, zwei Pastoralreferentinnen, Sänger und Musiker aus drei Orten, 53 Messdiener und das ganze Kirchenschiff voll mit Gläubigen. Sie alle waren am Sonntag gekommen, um gemeinsam mit Domkapitular Franz Vogelgesang Dekan Frank Aschenberger als leitenden Pfarrer der Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee in einem Gottesdienst zu verabschieden. Nach elf Jahren verlässt er die Stelle, um ab September Seelsorger im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz zu werden. Besonders gefreut hat es den Geistlichen, dass die drei Kapläne, die er mit ausgebildet hat, dabei waren. Beim Umtrunk nutzten viele Gemeindemitglieder und Gäste die Gelegenheit, Aschenberger alles Gute zu wünschen.