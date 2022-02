Das Pfalz-Kolleg in Speyer informiert am Mittwoch, 16. Februar, von 18 bis 19 Uhr in einem Online-Informationsabend über sein Angebot. Erwachsene können am Pfalz-Kolleg und Abendgymnasium Speyer ihre Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder das Abitur nachholen und neben dem Beruf auch am Abend absolvieren. Bei der Online-Veranstaltung will die Schule auch über Fördermöglichkeiten, etwa BAföG, informieren. Eine Voranmeldung ist notwendig per E-Mail an info@pfalz-kolleg.de oder unter Telefon 06232 65300. Mehr Informationen gibt es unter www.pfalz-kolleg.de.