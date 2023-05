Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Penny-Filiale in der Speyerer Straße in Dudenhofen wird umgebaut. Am heutigen Samstag ist der Discounter deshalb letztmals geöffnet, bevor am Dienstag, 20. Juli, nach einer Modernisierung wieder Kunden empfangen werden.

Wie das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wird der Markt in den dazwischen liegenden sieben Werktagen modernisiert. „Wir setzen hier das sogenannte Markthallen-Konzept um“, erklärt